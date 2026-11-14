Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які можуть відібрати чоловіка у найкращої подруги

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Але так думають не всі, і ті, хто не дотримується цього принципу, мають свої аргументи, які, на їхню думку, підтверджують їхню правоту.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які можуть відібрати чоловіка у найкращої подруги.

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Телець

Тельці впевнені: якщо ця людина припала їм до душі, то абсолютно неважливо, ким вона є, і хлопець чи чоловік найкращої подруги в цьому сенсі не є винятком. У таких випадках вони ставляться до коханого як до своєї власності: якщо він, на їхню думку, належить їм, то яке право хтось, включаючи законну дружину, може на нього претендувати?

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Близнята

Близнята просто не переймаються роздумами про те, хто, ким і для кого є: посилання на близькі чи дружні стосунки для них — незначна похибка, яку цілком можна не брати до уваги. Ну, а той факт, що так можна втратити навіть подругу, їх зовсім не турбує — чи варто реагувати на чужі примхи!

Скорпіон

Скорпіони впевнені, що шлюби укладаються, якщо не на небесах, то точно на енергетичному рівні, тому, якщо їх тягне до когось, отже, йдеться про серйозний фундамент для створення романтичного — або сімейного — союзу. Водночас поступатися своїм, як вони вважають, правом представниці цього знака нікому не збираються.

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