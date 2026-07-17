Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які несумісні з домашнім господарством

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Однак життєві реалії свідчать про те, що жінки набагато частіше, ніж чоловіки, займаються вирішенням побутових питань: пранням, прибиранням, приготуванням їжі. Але є й такі, кого нізащо не змусиш це робити.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які несумісні з домашнім господарством.

Лев

Жінки-Левиці впевнені, що їхня неземна краса та королівська гідність не дозволяють їм крутитися біля плити чи бігати з пилососом по дому — за них це повинні робити інші, які не бояться зіпсувати манікюр або дозволити шкірі на руках загрубіти — самі вони до таких жертв не готові.

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Стрілець

Жінки-Стрільці настільки рідко сидять вдома, що до хатніх справ у них просто не доходять руки. Їх постійно кудись тягне — до того ж ідеться не тільки про далекі поїздки, вони й без них знайдуть можливість із задоволенням проводити час. Коли ж вони, нарешті, повертаються, у них просто немає сил на те, щоб щось робити з домашніх справ.

Близнята

Жінок-Близнят не можна назвати повністю байдужими до домашніх справ — вони виконують їх за необхідності, але роблять це без особливого бажання та ентузіазму. Таким чином у них залишається більше часу на улюблені заняття: спілкування з друзями, вечірки та, особливо, шопінг — магазинами вони можуть ходити цілодобово.

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