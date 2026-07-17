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- Астрологія
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Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які несумісні з домашнім господарством
Про те, чи є ведення домашнього господарства винятково жіночою справою, можна сперечатися без кінця.
Однак життєві реалії свідчать про те, що жінки набагато частіше, ніж чоловіки, займаються вирішенням побутових питань: пранням, прибиранням, приготуванням їжі. Але є й такі, кого нізащо не змусиш це робити.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які несумісні з домашнім господарством.
Лев
Жінки-Левиці впевнені, що їхня неземна краса та королівська гідність не дозволяють їм крутитися біля плити чи бігати з пилососом по дому — за них це повинні робити інші, які не бояться зіпсувати манікюр або дозволити шкірі на руках загрубіти — самі вони до таких жертв не готові.
Стрілець
Жінки-Стрільці настільки рідко сидять вдома, що до хатніх справ у них просто не доходять руки. Їх постійно кудись тягне — до того ж ідеться не тільки про далекі поїздки, вони й без них знайдуть можливість із задоволенням проводити час. Коли ж вони, нарешті, повертаються, у них просто немає сил на те, щоб щось робити з домашніх справ.
Близнята
Жінок-Близнят не можна назвати повністю байдужими до домашніх справ — вони виконують їх за необхідності, але роблять це без особливого бажання та ентузіазму. Таким чином у них залишається більше часу на улюблені заняття: спілкування з друзями, вечірки та, особливо, шопінг — магазинами вони можуть ходити цілодобово.
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