Астрологиня назвавла жінок-знаків зодіаку, яких чоловіки намагаються уникати

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Іноді дуже важко зрозуміти, чому чоловіки віддають перевагу одним жінкам, а інших уникають, хоча вони нічим не гірші, а іноді й кращі за перших.

Астролог Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, яких чоловіки намагаються уникати.

Діва

Жінкам-Дівам — на додачу до притаманної їм краси та витонченої манери поведінки — зірки наділили надзвичайною прискіпливістю та здатністю з будь-якої дрібниці створювати нерозв’язну проблему. Через нерівно повішений рушник або чашки, поставлені кривою лінією, вони готові влаштувати справжній — і тривалий — скандал.

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Рак

Жінки-Раки, незважаючи на домашню затишність та жертовну любов до своїх близьких, заради яких вони готові, якщо не на все, то на багато чого, можуть зробити їхнє життя практично нестерпним. У будь-якій конфліктній ситуації вони буквально доводити до сказу людей, що знаходяться поруч, вимагаючи від них емоційного залучення до ситуації, що далеко не кожен чоловік витримає.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони мають магічну привабливість, але при цьому надто проникливі — вони буквально наскрізь бачать будь-якого співрозмовника, і кому сподобається, якщо ти — навіть у дрібницях — нічого не можеш приховати від своєї партнерки. Не дивно, що слабкі духом чоловіки — хто підсвідомо, а хто й усвідомлено — таких жінок уникають.

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