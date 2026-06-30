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- Астрологія
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Астрологиня назвавла жінок-знаків зодіаку, яких чоловіки намагаються уникати
Особисті стосунки — це складна тема, розібратися в якій досить важко, але дуже важливо й необхідно.
Іноді дуже важко зрозуміти, чому чоловіки віддають перевагу одним жінкам, а інших уникають, хоча вони нічим не гірші, а іноді й кращі за перших.
Астролог Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, яких чоловіки намагаються уникати.
Діва
Жінкам-Дівам — на додачу до притаманної їм краси та витонченої манери поведінки — зірки наділили надзвичайною прискіпливістю та здатністю з будь-якої дрібниці створювати нерозв’язну проблему. Через нерівно повішений рушник або чашки, поставлені кривою лінією, вони готові влаштувати справжній — і тривалий — скандал.
Рак
Жінки-Раки, незважаючи на домашню затишність та жертовну любов до своїх близьких, заради яких вони готові, якщо не на все, то на багато чого, можуть зробити їхнє життя практично нестерпним. У будь-якій конфліктній ситуації вони буквально доводити до сказу людей, що знаходяться поруч, вимагаючи від них емоційного залучення до ситуації, що далеко не кожен чоловік витримає.
Скорпіон
Жінки-Скорпіони мають магічну привабливість, але при цьому надто проникливі — вони буквально наскрізь бачать будь-якого співрозмовника, і кому сподобається, якщо ти — навіть у дрібницях — нічого не можеш приховати від своєї партнерки. Не дивно, що слабкі духом чоловіки — хто підсвідомо, а хто й усвідомлено — таких жінок уникають.
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