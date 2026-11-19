Гороскоп від астрологині / © Credits

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Але якщо про одних колишніх коханих чоловіки рано чи пізно забувають, то інших пам’ятають завжди — навіть через багато років.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, яких неможливо розлюбити.

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Скорпіон

Жінки-Скорпіони володіють магією, яка робить їх єдиними й неповторними в очах свого партнера. Їхній вплив на чоловіків схожий на чаклунство, яке можна оцінити, але неможливо повторити. Тому скільки б жінок не зустрів на своєму шляху чоловік, представницю цього знака він не забуде ніколи.

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Стрілець

Жінок-Стрільців чоловіки цінують за те, що вони легкі у спілкуванні та не обтяжують їх своїми проханнями й вимогами. Навіть розставшись із ними, чоловіки сумують за тією атмосферою невичерпного оптимізму та щасливої невимушеності, яку вони вміють створювати.

Риби

Жінки-Риби настільки ніжні та ласкаві, що поруч із ними будь-який чоловік почувається неповторним і єдиним у Всесвіті — найсильнішим, наймужнішим та найкоханішим. Не дивно, що в разі розставання він наполегливо шукає, але більше не знаходить такої самої жінки.

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