- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 1541
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологиня назвала жінок зодіаку, яких неможливо розлюбити
Ми з дитинства знаємо, що кохання приходить і відходить: у нашому житті немає нічого вічного, і романтичні почуття в цьому сенсі — не виняток.
Але якщо про одних колишніх коханих чоловіки рано чи пізно забувають, то інших пам’ятають завжди — навіть через багато років.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, яких неможливо розлюбити.
Скорпіон
Жінки-Скорпіони володіють магією, яка робить їх єдиними й неповторними в очах свого партнера. Їхній вплив на чоловіків схожий на чаклунство, яке можна оцінити, але неможливо повторити. Тому скільки б жінок не зустрів на своєму шляху чоловік, представницю цього знака він не забуде ніколи.
Стрілець
Жінок-Стрільців чоловіки цінують за те, що вони легкі у спілкуванні та не обтяжують їх своїми проханнями й вимогами. Навіть розставшись із ними, чоловіки сумують за тією атмосферою невичерпного оптимізму та щасливої невимушеності, яку вони вміють створювати.
Риби
Жінки-Риби настільки ніжні та ласкаві, що поруч із ними будь-який чоловік почувається неповторним і єдиним у Всесвіті — найсильнішим, наймужнішим та найкоханішим. Не дивно, що в разі розставання він наполегливо шукає, але більше не знаходить такої самої жінки.
Читайте також:
Україна на порозі великого розквіту: три повернення Юпітера та новий 12-річний цикл
Зодіакальний гороскоп на листопад 2026 року для всіх 12 знаків