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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала жінок зодіаку, які легко звикають до самотності

Самотність — невід'ємний складник нашого життя, без якого, хоч би як ми намагалися, обійтися неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але одним достатньо пробути в такому стані кілька годин на тиждень, щоб морально відновитися, а інші можуть зависнути в ньому надовго — на роки, а іноді й на все життя. Однак питання не в її тривалості, а в тому, як швидко та чи та людина упокорюється їй. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко змирюються з самотністю.

Водолій

Водолії нерозсудливі та непередбачувані за своєю природою, тому витримати їхнє товариство можуть далеко не всі, а вони, своєю чергою, страждають через те, що їх не розуміють. Їм простіше нікому нічого не пояснювати і, у разі чого, ні у кого не просити вибачення, а це можливо лише на самоті.

Діва

Діви люблять лад у всьому — від побутових умов до стану думок, а знайти людину, яка б ідеально відповідала їм у цьому сенсі, зрідка можливо. Ось і виходить, що їм простіше перебувати наодинці з собою — у такому разі ніхто не вноситиме хаос у їхнє ідеально налагоджене життя.

Овен

Овнів, яких вирізняє рішучість і незалежність, обтяжує необхідність радитися з кимось, ухвалюючи важливі — і не дуже — життєві рішення. Вони вважають за краще робити це самостійно, для чого людина, яка перебуває поруч, — зайва, а от самотність звільняє їх від непотрібного тягаря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
599
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