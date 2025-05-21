Астрологиня назвала жінок зодіаку, які не комплексують через свою зовнішність

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Зміст Телець Лев Козоріг

Але з появою ідеології — і руху — бодипозитиву, фанатизму в цьому сенсі у багатьох поменшало, а недоліки — навіть значні — не здаються трагедією, хоча є ті, хто і раніше не перебільшував їхнє значення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не комплексують через свою зовнішність.

Телець

Тельці рідко ведуть здоровий спосіб життя — так, вони не можуть відмовити собі у смачній їжі, тому часто набирають зайві кілограми, що відбиваються на зовнішньому вигляді. Але, вибираючи між шкідливим харчуванням та зовнішнім виглядом, вони часто вибирають перше, не заморочуючись про друге.

Лев

Не можна сказати, що Леви зовсім не думають про свій зовнішній вигляд — вони просто не ставлять його на чільне місце, знаючи, що в будь-яких умовах мають гарний вигляд — самовпевненості представникам знака не позичати. У результаті вони практично не замислюються про зовнішність і є прикладом для багатьох.

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Козоріг

Козороги, для яких головне — робота, не завжди знаходять час для того, щоб зайнятися своїм зовнішнім виглядом, більше того, їм шкода витрачати на нього час, якого й так мало. Водночас представниці знака однаково мають добрий вигляд, хоч і трохи стриманий — трохи яскравості їм не завадило б.

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