Астрологиня назвала жінок зодіаку, які нізащо не стануть жити в золотій клітці

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Зміст Стрілець Водолій Овен

Але що робити, якщо — і це трапляється не так рідко, як нам здається, — за такий добробут доводиться платити відмовою від особистої свободи? Хтось легко прийме відповідні правила гри, а хтось ніколи й нізащо на них не погодиться. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які нізащо не стануть жити в золотій клітці.

Стрілець

Стрільці люблять забезпечене життя, але не готові платити за нього своєю свободою — така ціна видається їм непомірною. Вони мають знати, що будь-якої миті можуть зірватися з місця і вирушити, що називається, на край світу — часто в прямому сенсі цього слова, і горе тому, хто спробує їх затримати.

Водолій

Водолії взагалі не розуміють, як можна підпорядковувати своє життя якимось — особливо, чужим — правилам, вони мають бути впевнені, що повністю вільні у своїх діях і не скуті жодними умовностями та межами, інакше вони не зможуть займатися справою свого життя — творчістю.

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Овен

Овни подібні до норовистих коней, які завжди «біжать» тільки в потрібний їм бік — тобто діяти так, як вони самі, а не хтось інший, вважають за потрібне. Якщо продовжити аналогію з прекрасними тваринами, то їх, за певних умов, можна підкорити, але тоді вони припинять бути собою.

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