Астрологиня назвала жінок зодіаку, які протягом життя можуть змінюватися до невпізнання

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Зміст Водолій Стрілець Рак

Одні постійно дотримуються раз і назавжди обраного образу і стилю, інші час від часу радикально їх змінюють, так що їх практично неможливо впізнати. Астрология Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які протягом життя можуть змінюватись до невпізнання.

Водолій

Водолії, будучи людьми творчими, іноді малюють свій образ як картину, якою вони — отже, й оточення — могли б захоплюватися. Водночас чим більше вони освічені в художньому плані, тим частіше — і різкіше — змінюється їхня зовнішність.

Стрілець

Стрільці — особи, що захоплюються, вони часто сприймають життя як гру, в якій треба грати ту чи ту роль. Якщо вона того вимагає, представниці знака так змінюють зовнішність, що їм позаздрила б сама Мата Харі: переодягаються, змінюють зачіску та колір волосся.

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Рак

Раки — один із найемоційніших знаків зодіаку, а нерви, як відомо, впливають як на стан здоров’я, так і на зовнішність. Не дивно, що у напружені життєві періоди вони або худнуть, або, навпаки, заїдають неприємності та набирають вагу — знайомі їх не впізнають.

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