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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала жінок зодіаку, які виходять заміж тільки з кохання

Про те, який шлюб кращий — за коханням чи за розрахунком, люди сперечаються стільки, скільки існує сам інститут шлюбу.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У прихильників кожної версії свої докази, які можуть переконати оточення, якщо над ними добре подумати. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які виходять заміж лише з кохання.

Риби

Риби просто не в змозі поставити матеріальні інтереси вище за духовні, особливо коли це стосується романтичних почуттів до партнера, з якими їм доведеться провести значну частину їхнього життя. Якщо йтиметься про роботу, то вони згодні потерпіти кілька годин на добу, щодо решти — ні.

Стрілець

Стрільці — найщиросердіший знак зодіаку, тому на розрахунок у особистих справах, який передбачає неабияку частку хитрощів, вони не здатні, а вже на те, щоб кривити душею, вдаючи, що кохають некохану людину й поготів. Тож запідозрити їх у тому, що вони виходять заміж із корисливою метою, не можна.

Овен

Овни не знають, що таке розрахунок в особистому житті: вони закохуються і роблять пропозицію руки і серця так швидко, що у них банально не вистачає часу на те, щоб вибудувати хитру схему, а потім ще й підкорити їй усі свої зусилля. Як правило, їхні почуття щирі, принаймні поки вони не вичерпаються.

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Дата публікації
Кількість переглядів
375
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