Астрологія
317
2 хв

Астрологиня назвала жінок зодіаку, які залишаються в токсичних стосунках, незважаючи на їхній негатив

Стосунки між людьми можуть бути найрізноманітнішими — від щасливих і натхненних до токсичних і виснажливих.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Здавалося б, що простіше: якщо ти відчуваєш, що зв’язок із цією людиною впливає на тебе негативно, його потрібно розірвати, проте далеко не всі так вчиняють — багато хто затягує його, ускладнюючи власне існування. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які залишаються в токсичних стосунках, незважаючи на весь їхній негатив.

Телець

Тельці, залишаючись у токсичних стосунках, які їх травмують, часто керуються меркантильними міркуваннями. Так, жінка, яка прожила з чоловіком певну кількість років, навіть страждаючи, не хоче розлучатися, адже в такому разі їй доведеться ділити з ним майно, яке вона звикла вважати своїм повною мірою.

Рак

Раки, які потрапили в токсичні стосунки і не поспішають з них виходити, як виправдання висувають безліч причин, починаючи з бажання зберегти сім’ю і закінчуючи турботою про дітей, які повинні рости з матір’ю і батьком, та насправді вони просто не хочуть робити рішучі вчинки — їм простіше нічого не робити.

Риби

Риби відомі як найжертовніший знак зодіаку, вони часто поступаються власними інтересами заради інтересів інших — найчастіше близьких їм — людей. Водночас далеко не всі розуміють, навіщо вони це роблять, адже їм доводиться страждати, та насправді все доволі просто: представникам знака подобається почуватися жертвами.

