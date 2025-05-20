Астрологиня назвала жінок зодіаку, які завжди будуть найкращими для своїх колишніх

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Зміст Діва Стрілець Скорпіон

Стосунки з ними у всіх складаються по-різному: хтось викреслює колись близьку людину з пам’яті, а хтось продовжує спілкуватися і навіть дружити з нею. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди будуть найкращими для своїх колишніх.

Діва

Жінка-Діва — справжня «леді досконалість»: представниці знака, як правило, красиві, елегантні, мають гарні манери і вміють тримати себе на людях — з ними можна з’явитися скрізь. Ніхто з наступних супутниць не може затьмарити її, як і спогади про неї.

Стрілець

Стрілець — жінка-свято: з нею весело і приємно спілкуватися, вона легка на підйом і має неабияку частку авантюризму, тому подорожі та пригоди її супутникові забезпечені. Не дивно, що, розлучившись із представницею знака, чоловік відчуває порожнечу та нудьгу.

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Скорпіон

Скорпіони — особливо жінки цього знака — мають містичний вплив на особу протилежної статі, який із матеріалістичної точки зору пояснити неможливо. Навіть розлучившись із такою жінкою, чоловік завжди бачитиме її риси в інших супутницях життя.

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