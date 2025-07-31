Астрологиня назвала жінок зодіаку, про яких чоловіки мріють, але водночас з ними не одружуються

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Зміст Діва Скорпіон Водолій

І тут логіку чоловічої половини людства зрозуміти важко: здавалося б, усе має відбуватися з точністю до навпаки: закохався — одружився.

Але, якщо швидко щось відбувається, отже, у цього явища є свої — як психологічні, так і астрологічні — причини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, про яких чоловіки мріють, але водночас з ними не одружуються.

Діва

Діви не тільки є досконалістю — ну, або майже досконалістю — самі, а й вимагають цього від інших — насамперед, близьких — людей, але далеко не всі можуть нести по життю таку важку ношу. Не кожен чоловік хоче, щоб із нього щодня ліпили Аполлона Бельведерського, багато хто хоче вдома відпочивати.

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Скорпіон

Скорпіони — найсексуальніший знак зодіаку, і жіночої його половини це стосується найбезпосереднішим чином. Чоловіки летять до них як метелики на вогонь, але, коли постає питання про офіційне оформлення стосунків, часто гальмують — не всі хочуть охороняти свою привабливу дружину вдень і вночі.

Водолій

Водолії — чудові подруги, поруч із якими чоловіки почуваються буквально на сьомому небі: вони веселі, чарівні, приємні в спілкуванні. Здавалося б, про них можна говорити винятково в найвищих ступенях, якби не одне «але»: вони абсолютно безладні в побуті, а це подобається не всім.

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