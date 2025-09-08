Астрологиня назвала жінок зодіаку, які не мають смаку

Гороскоп від астрологині / © Credits

Одні з нас із ним народжуються, інші — наполегливо розвивають впродовж усього життя, а треті — не володіють ним зовсім, та й не прагнуть його набути. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які не мають смаку.

Овен

Жінки-Овни, вирішуючи, що одягнути, керуються насамперед міркуваннями зручності, що зовсім не завжди відповідає модним тенденціям. Представниці знака рвучкі та стрімкі, а виявляти ці якості в одязі, який сковує рухи, м’яко кажучи, незручно.

Телець

Жінки-Тельці не мають смаку від природи і не прагнуть його набути, оскільки впевнені: їхня привабливість — у сексуальності, яка притамання їм від народження. А «камуфлювати» її химерними, як вони вважають, одягом і біжутерією — лише псувати: тут що простіше, то краще.

Близнята

Жінки-Близнята не видаються погано — або недоречно — одягненими, але смак, якого у них, на жаль, немає, тут абсолютно ні до чого. Представниці знака черпають свої пізнання про те, що потрібно носити саме в цей час, з асортименту бутиків — і потрапляють у тренди.