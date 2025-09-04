Астролоиня назвала жінок зодіаку, з яких виходять видатні актриси

Гороскоп / © Credits

Зміст Близнята Лев Терези

Хоча є серед нас ті, хто міг би зробити кар’єру в кіно або театрі вже за самим фактом свого народження. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, з яких виходять видатні актриси.

Близнята

Жінки-Близнята — через притаманну їм двоїстість натури — часто грають у житті, міняючи маски з «трагедії» на «комедію», а потім назад, тому лицедіяти на екрані або сцені їм, як то кажуть, сам бог велів, ось вони і перевтілюються у будь-яких персонажів. Під цим знаком народилися Мерилін Монро, Анжеліна Джолі й Ніколь Кідман.

Лев

Жінки-Леви величні й царствені від природи, без них нікому було б грати королев і богинь, у них же це виходить так, нібито вони народилися в монаршій сім’ї — манери, стиль спілкування, мовлення відповідають аристократичному походженню. Серед акторок, народжених під цим знаком, треба назвати Шарліз Терон, Голлі Беррі та Мадонну.

Терези

Жінки-Терези мають витончену красу чуттєвість і сексуальність, що змушує чоловіків у глядацькому залі втрачати голову — ніхто не може встояти перед їхньою чарівністю навіть у дорослому віці, а про їхню блискучість в юності можна не говорити. Представниці знака в акторському середовищі: Бріжит Бардо, Моніка Белуччі і Кейт Вінслет.

