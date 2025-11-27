- Дата публікації
Астрологиня назвала жінок зодіаку з найсильнішим материнським інстинктом
Наші стосунки з дітьми визначаються не тільки не тільки моральними нормами і сімейними традиціями, а й інстинктом.
У когось він розвинений на всі сто відсотків, а в когось — присутній у мінімальному обсязі, а то й зовсім відсутній. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку з найсильнішим материнським інстинктом.
Рак
Жінки-Раки — представниці найсімейнішого знака зодіаку, і діти є центром їхнього особистого Всесвіту, хоча других половинок вони теж без уваги та турботи не залишають. Але заради дітей вони готові на будь-які жертви, тому мають заслужену репутацію найбожевільніших матусь зодіаку.
Скорпіон
Жінки-Скорпіони, навіть якщо на перший погляд вони не справляють враження надто лагідних і турботливих мам, насправді саме такими і є. Виражається це, насамперед, у тому, що вони дуже добре розуміють, як забезпечити свої дітям гідне майбутнє, і роблять для цього все можливе.
Козоріг
Жінки-Козороги здаються скупими на емоції і, як наслідок, абсолютно непробивними, але в душі, хоч у це й важко повірити, вони — найніжніші матері в усьому зодіаку. Щоправда, про це мало хто знає, бо свою суть вони ретельно приховують під маскою суворості та вимогливості, але це — на благо дітей.
