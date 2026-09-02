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Дружні стосунки між людьми важливі для нас не менше — а іноді й більше — ніж кохання, але кожен із нас розуміє їх по-своєму: хтось віддає друзям усе своє життя, а хтось приділяє їм мінімум часу.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, для яких дружба — це поняття, що діє цілодобово.

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Овен

Овни захоплюються дружніми стосунками — як, втім, і рештою аспектів свого життя, повністю й беззастережно. Якщо другові потрібно допомогти, вони можуть підвестися навіть посеред ночі, але — лише до того моменту, поки вважають цю людину другом, якщо вона припинить бути ним, на їхню допомогу більше розраховувати не можна.

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Лев

Левів вирізняє широта душі у ставленні до всіх, але особливо до тих, кого вони вважають своїми друзями: заради них представники цього знака готові зробити все, що можуть, і навіть більше. Щоправда, тим, кого вони обдаровують своїми доброчинностями, не варто забувати про вдячність, і висловлювати її потрібно якомога частіше.

Козоріг

Козороги зовні видаються стриманими, а в деяких випадках навіть суворими, що далеко не завжди відповідає дійсності. У душі вони чутливіші за багатьох інших представників зодіаку, до того ж це особливо стосується їхніх друзів, заради яких вони здатні на багато що — якщо не на все — у будь-який час доби.

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