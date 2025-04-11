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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1739
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, для яких минуле важливіше за сьогодення

Ні для кого не є відкриттям той факт, що ми всі поспішаємо жити – чомусь нам здається, що завтра буде краще, ніж учора.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

На жаль, це не завжди відповідає дійсності — трапляється і навпаки. Можливо, саме тому є серед нас і ті, хто вважає за краще дивитися не вперед, а назад. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, для яких минуле важливіше за сьогодення.

Рак

Раки — навіть на рівні тотему, що дав їм назву, обожнюють задкувати назад, згадуючи — і водночас ідеалізуючи — своє минуле. Хоч би як гарно складалися нинішні обставини їхнього життя, їм завжди здається, що раніше небо було блакитніше, трава зеленіша, а люди — добріші.

Телець

Тельці не люблять робити зайві рухи тіла, і минуле в цьому сенсі їх цілком влаштовує, адже воно, на відміну від сьогодення, вже встоялося, а отже, жодних дій не вимагає. До того ж, у минулому завжди все тепло, затишно і зручно — як у моральному, так і матеріальному сенсі.

Скорпіон

Скорпіони часто повертаються до минулого, коли там залишилися «незакриті» ситуації. Наприклад, якщо у взаєминах із колись близькою людиною не розставлені всі крапки над «і», представники знака постійно «програватимуть» у голові всі можливі варіанти їх завершення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1739
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