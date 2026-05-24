- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 450
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким байдуже до своїх житлових умов
Гарні житлові умови — базова потреба, задовольнити яку, здавалося б, повинні прагнути всі.
Але є й ті, кому — за великим рахунком — байдуже, в якому будинку чи квартирі вони живуть. Ні, про обдерті стіни та обшарпані меблі, звісно, не йдеться, але й люкси з фонтанами таким людям теж не потрібні.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким байдуже до їхніх житлових умов.
Овен
Овни вдома проводять мінімум часу — зазвичай вони в ньому взагалі лише ночують. Тож для них мають значення лише зручна постіль і чиста білизна, що вони спроможні собі забезпечити, а все інше — дизайн, інтер’єрні декорації тощо — особливого значення не має.
Водолій
Водолії, скільки б часу вони не проводили вдома, можуть не помічати, що їх оточує, вони надто зайняті роботою — переважно творчою, — щоб звертати увагу на те, що вважають дрібницями. Щоправда, якщо об’єктом креативу стає домівка, вона має ідеальний вигляд.
Риби
Риби так люблять мріяти, що до реальності повертаються лише в разі крайньої потреби — наприклад, коли невідкладні справи спускають їх з небес на землю. Тільки тоді вони звертають увагу на те, що їх оточує, і можуть вжити заходів, щоб причепурити інтер’єр.
Читайте також:
Сонце у Близнятах від 21 травня до 21 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Раку від 19 травня до 13 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Зодіакальний гороскоп на травень 2026 року для всіх 12 знаків