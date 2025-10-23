- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 324
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться говорити правду
Говорити правду зовсім не страшно, але так думають не всі.
Тим, хто ріже правду просто в очі, не цікавлячись тим, чи потрібні співрозмовнику їхні одкровення, протистоять ті, хто уникає оприлюднення відомих їм фактів, побоюючись, що воно може спричинити неохайність — як для співрозмовника, так і для них самих. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться говорити правду.
Телець
Тельці — люди неконфліктні, вони з’ясовують стосунки з оточенням тільки в найгіршому випадку, а поки він не настав, вони вважають за краще не загострювати обстановку. Саме тому вони намагаються не казати оточенню правду, якщо розуміють, що можуть образити людину: на їхній погляд, краще промовчати, ніж посваритися.
Терези
Терези — визнані майстри компліментів, які вони намагаються казати оточенню так часто, як можуть, а правда в більшості випадків погано з ними корелюється. У результаті вони старанно уникають подібних висловлювань, що дає змогу зберігати добрі стосунки з оточенням і мати репутацію дипломатів.
Риби
Риби — як найжалісливіший і наймилосердніший знак зодіаку — намагаються не говорити правду, оскільки співчувають людям, яких, як їм здається, вона може травмувати. Унаслідок цього представники знака людей із оточення вважають «жилетками», яким можна поплакатися будь-коли й не почути у відповідь різкої відповіді.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 20 до 26 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20–26 жовтня
Місячний гороскоп на 20–26 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня