Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться говорити правду

Говорити правду зовсім не страшно, але так думають не всі.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тим, хто ріже правду просто в очі, не цікавлячись тим, чи потрібні співрозмовнику їхні одкровення, протистоять ті, хто уникає оприлюднення відомих їм фактів, побоюючись, що воно може спричинити неохайність — як для співрозмовника, так і для них самих. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться говорити правду.

Телець

Тельці — люди неконфліктні, вони з’ясовують стосунки з оточенням тільки в найгіршому випадку, а поки він не настав, вони вважають за краще не загострювати обстановку. Саме тому вони намагаються не казати оточенню правду, якщо розуміють, що можуть образити людину: на їхній погляд, краще промовчати, ніж посваритися.

Терези

Терези — визнані майстри компліментів, які вони намагаються казати оточенню так часто, як можуть, а правда в більшості випадків погано з ними корелюється. У результаті вони старанно уникають подібних висловлювань, що дає змогу зберігати добрі стосунки з оточенням і мати репутацію дипломатів.

Риби

Риби — як найжалісливіший і наймилосердніший знак зодіаку — намагаються не говорити правду, оскільки співчувають людям, яких, як їм здається, вона може травмувати. Унаслідок цього представники знака людей із оточення вважають «жилетками», яким можна поплакатися будь-коли й не почути у відповідь різкої відповіді.

