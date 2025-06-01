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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться комах

Боязнь комах, або інсектофобія, властива багатьом із нас, надто вже неприємні ці — здебільшого нешкідливі — істоти.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Проте такий страх — ірраціональний, його важко пояснити і ще складніше з ним впоратися, але водночас комусь вони вселяють набагато більший жах, ніж іншим. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться комах.

Рак

Раки схиблені на чистоті, а комахи — особливо ті, яких заведено називати домашніми — створюють у будинку чи квартирі антисанітарну обстановку, що виводить представників знака з себе: побачивши на чистій стіні такий зразок фауни, вони готові верещати від жаху.

Діва

Діви, як найгидливіший знак зодіаку, негативно ставляться до всього, що викликає у них відторгнення, і комахи посідають у цьому переліку одне з перших місць. Не можна сказати, що вони непритомніють, побачивши жучка чи павучка, але те, що їх від цього пересмикує — можна стверджувати точно.

Терези

Терезам комахи здаються потворними — вони, як думають самі представники знака, ображають їхній витончений художній смак. Найчастіше такого ставлення буває цілком достатньо для того, щоб викликати у них щонайменше огиду, а щонайбільше — страх і жах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
382
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