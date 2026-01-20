- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться плавати у відкритій воді
Здавалося б, у наш час режим плавання залежить, скоріше, від пори року і місцеперебування.
Так, взимку, в місті або в шторм краще басейн, а влітку на березі моря-океану — в природній водоймі, але є й ті, хто незмінно обирає перші і побоюється других.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться плавати у відкритій воді.
Діва
Діви — найгидливіший знак зодіаку, саме тому відкрита вода викликає в них побоювання: вони бояться водоростей, риб, сторонніх предметів, які в наш час можуть виявитися скрізь, і навіть інфекцій. У басейні все якось надійніше: у хлорованій воді навряд чи можна очікувати якихось сюрпризів.
Лев
Леви, хоч і здаються впевненими в собі не на сто, а на двісті відсотків, насправді не настільки невразливі, як це може видатися збоку. Вони остерігаються всього, що не вкладається в рамки розумного пояснення, тож вони бояться властивої відкритій воді глибини — мало що ховається під цією товщею води.
Козоріг
Козороги спокійно почуваються тільки тоді, коли їм вдається — чи здається, що вдається — тримати все під контролем, і будь-які водні процедури в цьому сенсі — не виняток. У басейні, як їм здається, все більш-менш передбачувано, а ось у відкритій воді контроль слабшає, що змушує турбуватися.
