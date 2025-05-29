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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
447
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться води

Зі шкільних часів ми знаємо, що вода — колиска життя: саме з неї колись вийшло все живе.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Звичайно, від того часу минуло, м’яко кажучи, дуже багато часу, але без води людство і зараз обійтися не може, проте є й ті, хто відчуває до неї несвідомий — іноді й цілком усвідомлений — страх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться води.

Овен

Овен — знак стихії Вогню, тому вода для його представників — ворожа стихія: на енергетичному рівні вона «заливає» та «гасить» усі їхні життєві пориви. Щодо реальності, то й тут представники знака ставляться до води з побоюванням — їм здається, що вона несе в собі загрозу.

Телець

Тельці воліють відчувати під собою тверду поверхню — як у прямому, так і в переносному значенні, а вода їм — зі зрозумілих причин — дати їм таке відчуття не може. Тому представники знака, хоч вони, звісно, не тікають від води з криком, почуваються у ній некомфортно.

Діва

Діви, як правило, побоюються відкритих водойм, і чим вони більші за розміром, тим сильніше їхнє побоювання. Річ у тому, що представники знака тільки тоді почуваються в безпеці, коли можуть контролювати простір, що оточує їх, а з морем-океаном це важко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
447
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