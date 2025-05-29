- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 447
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться води
Зі шкільних часів ми знаємо, що вода — колиска життя: саме з неї колись вийшло все живе.
Звичайно, від того часу минуло, м’яко кажучи, дуже багато часу, але без води людство і зараз обійтися не може, проте є й ті, хто відчуває до неї несвідомий — іноді й цілком усвідомлений — страх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться води.
Овен
Овен — знак стихії Вогню, тому вода для його представників — ворожа стихія: на енергетичному рівні вона «заливає» та «гасить» усі їхні життєві пориви. Щодо реальності, то й тут представники знака ставляться до води з побоюванням — їм здається, що вона несе в собі загрозу.
Телець
Тельці воліють відчувати під собою тверду поверхню — як у прямому, так і в переносному значенні, а вода їм — зі зрозумілих причин — дати їм таке відчуття не може. Тому представники знака, хоч вони, звісно, не тікають від води з криком, почуваються у ній некомфортно.
Діва
Діви, як правило, побоюються відкритих водойм, і чим вони більші за розміром, тим сильніше їхнє побоювання. Річ у тому, що представники знака тільки тоді почуваються в безпеці, коли можуть контролювати простір, що оточує їх, а з морем-океаном це важко.
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на травень 2025 року для всіх 12 знаків
Місячний календар для 26 травня - 1 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 26 травня до 1 червня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 26 травня - 1 червня