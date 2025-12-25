ТСН у соціальних мережах

Астрологія
166
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться викликати невдоволення оточення

Догодити всім неможливо, тому комусь із оточення ми подобаємося, а комусь — ні.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І якщо більшість ставиться до такого стану справ індиферентно, справедливо вважаючи, що так уже влаштований світ і нічого тут не поробиш, то інші переймаються у кожному випадку, коли їм не вдається справити на інших сприятливе враження.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться викликати невдоволення оточення.

Рак

Раки, мабуть, наймиролюбніший знак зодіаку, який прагне з усіма перебувати в добрих стосунках. Будь-яку критику, невдоволення або докір на свою адресу вони сприймають як трагедію, через яку довго переживають — не дивно, що вони намагаються не допускати таких ситуацій.

Лев

Леви, незважаючи на те, що вони є людьми самовпевненими, а подекуди й самозакоханими, тим не менш, дуже бояться справити на когось негативне враження, адже в такому разі у свиті, що їх «грає», з’являться нелояльні до них люди, а цього представники знака аж ніяк допустити не можуть.

Терези

Терези хочуть подобатися всім без винятку: якщо хтось не зробить їм комплімент з приводу нової речі в гардеробі або їхнього зовнішнього вигляду загалом, вони впадають у відчай — у буквальному сенсі слова. Про те, щоб спокійно поставитися до невдоволення когось із оточення, і йтися не може.

