Астрологиня назвала знаки зодіаку, які будь-кому запудрять мізки

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Зміст Близнята Терези Водолій

Але є серед нас справжні генії спілкування, і зазвичай вони належать до одних і тих самих знаків — їхні представники можуть вмовити, заговорити і переконати у власній правоті навіть найупертіших співрозмовників. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть запудрити мізки будь-кому.

Близнята

Близнята — головні балакуни зодіакального кола, вони люблять вести розмови на будь-які теми, знаходячи розумні аргументи навіть там, де їм не вистачає знань і фактів — вони візьмуть доброзичливістю і чарівністю. Не дивно, що з ними охоче спілкуються всі без винятку, а вони досягають мети в будь-якій розмові.

Терези

Терези, як головні зодіакальні дипломати, будь-яку розмову починають з компліментів, тому практично одразу набувають в особі свого співрозмовника не лише доброзичливця, а й друга. Щоправда, вони кажуть їх усім без винятку, тому особливо розраховувати на їхню симпатію не варто — вона не завжди буває щирою.

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Водолій

Водолії, як найкреативніший знак зодіаку, з творчого погляду підходять до вирішення будь-якого питання, і спілкування з оточенням для них у цьому сенсі — не виняток. Вирішивши досягти своєї мети, вони можуть так заговорити будь-якого співрозмовника, запудривши йому мізки, що ті забудуть не лише тему розмови, а й своє ім’я.

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