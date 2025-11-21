Астрологиня назвала знаки зодіаку, які частіше за інших обирають творчі професії

Гороскоп / © Credits

Але не всім вдається створити щось справді значне, оскільки для такої діяльності потрібне не лише бажання, а й наявність відповідних талантів і здібностей.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які частіше за інших обирають творчі професії.

Водолій

Водоліїв вирізняє вміння дивитися з нетривіального погляду на звичайні речі та звертати увагу на деталі, на які інші не звертають уваги. А саме це необхідно для створення справжніх шедеврів, які найкраще вдаються представникам знака хоч у музиці (Моцарт), хоч у живописі (Едуард Мане, Джексон Поллок).

Лев

Леви — з притаманною їм царственою манерою поведінки — часто стають акторами, які несуть свою персону відповідним чином як на сцені, так і в житті. У кіно й театрі представникам знака найліпше вдаються костюмні ролі — реальні чи вигадані історичні персонажі, але й інших вони грають не гірше (Роберт де Ніро, Голлі Беррі).

Близнята

Близнята — справжні майстри слова, що дає їм змогу легко спілкуватися з людьми у звичайному житті та створювати літературні твори, використовуючи художню вигадку. Від написаного ними складно відірватися, не дочитавши до кінця, що робить їх улюблецями читачів, а отже — такими, що часто видаються (Артур Конан Дойл, Франсуаза Саган).

