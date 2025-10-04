ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які частіше за інших страждають від безсоння

З безсонням хоча б раз у житті стикалася кожна людина, і спогади про цей випадок, як правило, не найприємніші.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Можна тільки уявити собі, як важко доводиться тим, хто живе в такому режимі постійно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які частіше за інших страждають від безсоння.

Рак

Раки — найнедовірливіший знак зодіаку, представники якого схильні довго переживати будь-які моменти, що їх хвилюють. І якщо протягом дня їхню увагу відволікають справи, то, лягаючи спати, вони залишаються наодинці зі своїми — невеселими — думками, тож не дивно, що безсоння є їхнім постійним супутником.

Водолій

Водолії настільки сумбурно проводять свій день, що надвечір ніяк не можуть зупинитися, розриваючись між кількома зайняттями одразу: продовжують дописувати текст на комп’ютері, читати повідомлення в телефоні, обмірковувати плани на завтра — заснути в такому розбурханому стані просто неможливо.

Телець

Рідкісний Телець може відучити себе від звички їсти на ніч — до того ж, що шкідливіша і важча для шлунка їжа, то охочіше представники знака поглинають її саме перед сном. Унаслідок цього переповнений шлунок, вимушений усе це перетравлювати, не дає їм заснути, і вони крутяться в ліжку мало не до самого ранку.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie