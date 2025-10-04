Астрологиня назвала знаки зодіаку, які частіше за інших страждають від безсоння

Гороскоп / © Credits

Можна тільки уявити собі, як важко доводиться тим, хто живе в такому режимі постійно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які частіше за інших страждають від безсоння.

Рак

Раки — найнедовірливіший знак зодіаку, представники якого схильні довго переживати будь-які моменти, що їх хвилюють. І якщо протягом дня їхню увагу відволікають справи, то, лягаючи спати, вони залишаються наодинці зі своїми — невеселими — думками, тож не дивно, що безсоння є їхнім постійним супутником.

Водолій

Водолії настільки сумбурно проводять свій день, що надвечір ніяк не можуть зупинитися, розриваючись між кількома зайняттями одразу: продовжують дописувати текст на комп’ютері, читати повідомлення в телефоні, обмірковувати плани на завтра — заснути в такому розбурханому стані просто неможливо.

Телець

Рідкісний Телець може відучити себе від звички їсти на ніч — до того ж, що шкідливіша і важча для шлунка їжа, то охочіше представники знака поглинають її саме перед сном. Унаслідок цього переповнений шлунок, вимушений усе це перетравлювати, не дає їм заснути, і вони крутяться в ліжку мало не до самого ранку.

