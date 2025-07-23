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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто нервують через дрібниці

Жити, не реагуючи на події, які відбуваються щодня і щогодини, неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Водночас кожен із нас сам обирає для себе приводи для стресу — в одних вони бувають винятково серйозними і глобальними, а комусь для того, щоб рознервуватися, достатньо будь-якої дрібниці. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто нервують через дрібниці.

Рак

Раки — великі майстри робити з мухи слона: зіткнувшись із незначною проблемою, вони психологічно накручують себе доти, доки вона — в усякому разі в їхніх очах — не перетвориться на справжню катастрофу, яку вони починають за всіма правилами — зі стражданнями і сльозами — переживати.

Терези

Терези не вміють вчасно зупинитися, тож будь-яку проблему вони «розгойдують» доти, доки не втратять терпіння і не зупиняться на якомусь одному боці питання, що їх розбурхало. Найчастіше воно буває геть незначним — таким, що не відповідає нервам, які вони на нього витрачають.

Близнята

Близнята не в змозі подивитися на проблему, яка виникла в їхньому житті, хоч би якою незначною вона була, з одного погляду: сьогодні вони вбачають у ній щось вкрай неприємне, а вже завтра — навіть не згадають про неї, але ще за день негатив знову повертається — такі «гойдалки» страшенно вимотують.

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Дата публікації
Кількість переглядів
276
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