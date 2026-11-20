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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто переносять свій поганий настрій на близьких людей
Поганий настрій — з різним ступенем інтенсивності — буває у кожного з нас, а ось дають йому раду всі по-різному.
І якщо більшість вміє знаходити для цього зовнішні чинники та внутрішні ресурси, є й такі, хто готовий зігнати свій гнів на тих, хто перебуває поруч.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто переносять свій поганий настрій на близьких людей.
Рак
Раки вважають, що в їхніх невдачах і неприємностях винні всі, крім них самих. Не дивно, що в разі поганого настрою, хоч би чим він був зумовлений, це часто стає проблемою для тих, хто перебуває поруч із ними — у вигляді сліз та істерик, які стають наслідками їхньої моральної нестабільності.
Діва
Діви перебувають під впливом поганого настрою частіше, ніж інші представники зодіаку: їм важко вгодити, тому будь-який привід виводить їх зі стану душевної рівноваги. Справді, не будуть же вони злитися в такому разі на себе, якщо поруч є люди, на яких цілком можна зігнати гнів.
Скорпіон
Скорпіони під впливом нападу поганого настрою доволі довго намагаються загнати його вглиб, і на першому етапі їм це вдається. Але розуміючи, що не можуть дати цьому раду, вони цілком можуть перенести своє невдоволення на когось із близьких: скандалів не влаштовують, але можуть уколоти — хоча й тихо, але дуже болісно.
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