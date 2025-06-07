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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто залізають у борги

Борги — річ небезпечна: у них дуже легко залізти і дуже важко вибратися з них.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одні з нас не боргують принципово, інші — не бачать у цьому нічого страшного, хоч і на початковому етапі мало думають про те, як вони їх повертатимуть, але від життя в кредит не відмовляються. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто залізають у борги.

Близнята

Близнята не можуть себе утримати у всьому, що стосується нових придбань — особливо якщо це стосується поповнення їхнього гардеробу, але й інша власність, включаючи дуже велику, не виняток. Замахнувшись на черговий закуп, вони можуть заізти у дуже великий борг, який згодом важко повертатимуть.

Стрілець

Стрільці, і вони самі добре про це знають, тож таке твердження для них відкриттям не є — планувати придбання та витрачати гроші не вміють категорично. В результаті, з грошима у них виходить, як кажуть у народі, «тут густо, а тут пусто». Не дивно, що представники знака постійно залазять у борги, а потім їх довго віддають.

Лев

Леви, керуючись принципом «бо я цього гідна», часто купують те, що їм, м'яко кажучи, не по кишені. Як дозволити собі дорогий закуп? Тільки залазячи в борги, іноді дуже великі, щоправда, і віддають вони їх доволі швидко, оскільки знають, як швидко і багато заробляти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
416
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