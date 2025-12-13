ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто відповідають запитанням на запитання

Мистецтво бесіди — і необов’язково світської — передбачає запитання і відповіді, якими обмінюються сторони.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але чи завжди нам вдається вибудувати її подібним — струнким — чином, якщо співрозмовники перебивають, не слухають одне одного або не реагують на те, про що їх запитують?

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто відповідають запитанням на запитання.

Діва

Діви люблять бути господарями становища, хоч би якої сфери життя воно стосувалося, і тактика, за якої вони не відповідають на поставлене їм запитання, допомагає їм виграти час і добре продумати відповідь: вони її однаково дадуть, але вже не в спонтанному, а в добре підготовленому вигляді.

Близнята

Близнятам пауза між поставленим їм запитанням і їхньою реакцією на нього потрібна для того, щоб уточнити деталі, які їх цікавлять, і вибрати одну з двох рівноцінних відповідей, які в них завжди напоготові в таких випадках. Поки співрозмовник терпляче ставить запитання, вони визначаються з відповіддю.

Водолій

Водолії відповідають запитанням на запитання з дуже простої причини: через свою неуважність вони іноді просто пропускають його повз вуха, тому й запитують у відповідь — найчастіше зовсім не до ладу, але іноді їхні слова можуть зійти за уточнення.

