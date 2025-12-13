- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 381
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто відповідають запитанням на запитання
Мистецтво бесіди — і необов’язково світської — передбачає запитання і відповіді, якими обмінюються сторони.
Але чи завжди нам вдається вибудувати її подібним — струнким — чином, якщо співрозмовники перебивають, не слухають одне одного або не реагують на те, про що їх запитують?
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто відповідають запитанням на запитання.
Діва
Діви люблять бути господарями становища, хоч би якої сфери життя воно стосувалося, і тактика, за якої вони не відповідають на поставлене їм запитання, допомагає їм виграти час і добре продумати відповідь: вони її однаково дадуть, але вже не в спонтанному, а в добре підготовленому вигляді.
Близнята
Близнятам пауза між поставленим їм запитанням і їхньою реакцією на нього потрібна для того, щоб уточнити деталі, які їх цікавлять, і вибрати одну з двох рівноцінних відповідей, які в них завжди напоготові в таких випадках. Поки співрозмовник терпляче ставить запитання, вони визначаються з відповіддю.
Водолій
Водолії відповідають запитанням на запитання з дуже простої причини: через свою неуважність вони іноді просто пропускають його повз вуха, тому й запитують у відповідь — найчастіше зовсім не до ладу, але іноді їхні слова можуть зійти за уточнення.
Читайте також:
Рік Червоного Вогняного Коня — яким буде 2026-й і як він змінить наше життя
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 8 до 14 грудня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 8–14 грудня
Місячний гороскоп на 8–14 грудня: що рекомендується робити кожного дня тижня