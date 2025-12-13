Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто відповідають запитанням на запитання

Гороскоп / © Credits

Реклама

Але чи завжди нам вдається вибудувати її подібним — струнким — чином, якщо співрозмовники перебивають, не слухають одне одного або не реагують на те, про що їх запитують?

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто відповідають запитанням на запитання.

Діва

Діви люблять бути господарями становища, хоч би якої сфери життя воно стосувалося, і тактика, за якої вони не відповідають на поставлене їм запитання, допомагає їм виграти час і добре продумати відповідь: вони її однаково дадуть, але вже не в спонтанному, а в добре підготовленому вигляді.

Реклама

Близнята

Близнятам пауза між поставленим їм запитанням і їхньою реакцією на нього потрібна для того, щоб уточнити деталі, які їх цікавлять, і вибрати одну з двох рівноцінних відповідей, які в них завжди напоготові в таких випадках. Поки співрозмовник терпляче ставить запитання, вони визначаються з відповіддю.

Водолій

Водолії відповідають запитанням на запитання з дуже простої причини: через свою неуважність вони іноді просто пропускають його повз вуха, тому й запитують у відповідь — найчастіше зовсім не до ладу, але іноді їхні слова можуть зійти за уточнення.

Читайте також: