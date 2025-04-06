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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
764
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто викидають новорічну ялинку в травні

Якщо ви думаєте, що люди, які викидають новорічну ялинку в травні, живуть лише в анекдотах — дуже помиляєтеся.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Прогноз від астрологині / © Credits

Їх багато й серед нас, у чому нескладно переконатися, якщо звернути увагу на смітник біля свого будинку — вони регулярно з’являються там у різні пори року. Завжди буває цікаво, хто й чому виносить облізлу «лісову красуню», м’яко кажучи, в такий непідходящий сезон. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто викидають новорічну ялинку у травні.

Овен

Овни не схожі на людей, які кілька місяців поспіль зберігатимуть вдома суху палицю з голками, що обсипалися — ці фанати чистоти все викидають вчасно, та їх цілком можна взяти на кпини, і тоді вони, проти власної волі, зберігатимуть ялинку до наступного Нового року.

Козоріг

Козороги настільки захоплені роботою, що можуть спочатку відсувати порятунок від ялинки з дня на день, а потім і зовсім забувають про неї, що особливо ймовірно, якщо вони з ялинкою перебувають у різних приміщеннях: представники знака в кабінеті, а засохле дерево — у вітальні.

Водолій

Водолії не зберігатимуть новорічну ялинку, що обсипалася, просто так - для цього у них завжди існують поважні причини. Найчастіше стовбур дерева — частина інсталяції, яку вони споруджують з різних предметів, включно з фруктами-овочами та сезонними квітами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
764
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