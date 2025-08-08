- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які доживають до глибокої старості в здоровому глузді
Кажуть, що життя дається всім без винятку, а ось старість лише обраним.
Важко прожити довге життя, але ще важче протягом усього його зберегти розум без вікових змін. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які доживають до глибокої старості в здоровому глузді.
Козоріг
Козороги — дуже дисципліновані та організовані люди, які вибудовують своє життя так, що в ньому, як і в їхніх шафах, завжди панує лад. Важко сказати, яким чином це впорядковує думки в їхній голові, але представники знака доживають до похилого віку в здоровому глузді і за твердої пам’яті.
Діва
Діви зациклені на своєму здоров’ї: відчувши нездужання, вони одразу обов’язково звертаються за допомогою до лікаря, а потім ретельно дотримуються всіх його приписів. Не дивно, що навіть у похилому віці вони прекрасно почуваються у всіх сенсах, зокрема і в інтелектуальному плані.
Лев
Леви є одним із найзаможніших знаків зодіаку, і частину зароблених — і накопичених — коштів вони, починаючи з молодого віку, вкладають у своє здоров’я. В результаті, доживши до похилого віку, вони не тільки добре почуваються, але й здорово — без когнітивних змін — дивляться на світ.
Читайте також: