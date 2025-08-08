ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які доживають до глибокої старості в здоровому глузді

Кажуть, що життя дається всім без винятку, а ось старість лише обраним.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Важко прожити довге життя, але ще важче протягом усього його зберегти розум без вікових змін. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які доживають до глибокої старості в здоровому глузді.

Козоріг

Козороги — дуже дисципліновані та організовані люди, які вибудовують своє життя так, що в ньому, як і в їхніх шафах, завжди панує лад. Важко сказати, яким чином це впорядковує думки в їхній голові, але представники знака доживають до похилого віку в здоровому глузді і за твердої пам’яті.

Діва

Діви зациклені на своєму здоров’ї: відчувши нездужання, вони одразу обов’язково звертаються за допомогою до лікаря, а потім ретельно дотримуються всіх його приписів. Не дивно, що навіть у похилому віці вони прекрасно почуваються у всіх сенсах, зокрема і в інтелектуальному плані.

Лев

Леви є одним із найзаможніших знаків зодіаку, і частину зароблених — і накопичених — коштів вони, починаючи з молодого віку, вкладають у своє здоров’я. В результаті, доживши до похилого віку, вони не тільки добре почуваються, але й здорово — без когнітивних змін — дивляться на світ.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie