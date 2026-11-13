Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких дратує оточення

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Дехто, випромінюючи надзвичайну доброзичливість, радіє кожній нагоді поспілкуватися з будь-яким співрозмовником, а хтось намагається оминати більшість із них, оскільки вони викликають у нього лише невдоволення.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких дратують люди з їхнього оточення.

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Козоріг

Козороги відмовляються від спілкування, яке не має конкретної — насамперед ділової — мети, оскільки вважають його марною тратою часу, яким представники цього знака дуже дорожать, вважаючи його цінним ресурсом. Виняток вони роблять лише для ділових партнерів або близьких людей.

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Діва

Діви відверто ненавидять дурість, тому, якщо співрозмовник дозволяє собі, м’яко кажучи, нерозумні висловлювання, представники цього знака можуть перервати його просто посеред «виступу». Чи варто говорити, що наступного разу вони просто пройдуть повз, не вшануваваши таку людину своєю увагою.

Терези

Терезів не можна звинувачувати в тому, що вони відмовляються від спілкування з усіма без винятку, але співрозмовники, які поводяться нетактовно, відверто їх дратують. Будь-яка нетактовність — наприклад, якщо їх перебивають або поблажливо поплескують по плечу — означає, що спілкування добігло кінця.

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