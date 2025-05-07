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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які дуже рідко влаштовують особисте життя

Можна нескінченно сперечатися про те, що для жінки важливіше – кар'єра чи особисте життя, однак кожен залишиться зі своєю думкою.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але найправильніше буде визнати, що в цьому співвідношенні необхідна рівновага, хоча далеко не всім вдається її дотриматися: комусь не щастить у роботі, а комусь у коханні. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які дуже рідко влаштовують своє життя.

Стрілець

Стрільці, зустрівши людину, яка викликає у них симпатію, не в змозі встояти перед спокусою завести — а потім і продовжити — із нею роман. Ну а оскільки таких зустрічей у цих привабливих особистостей буває дуже багато, «конвеєр» працює безперервно, що не залишає місця для серйозних стосунків.

Рак

Раки — хоч би як складалося їхнє життя — завжди знайдуть привід для невдоволення, яке вони висловлюють в істериках, сварках та скаргах. До того ж вони роблять учасниками з'ясування стосунків сторонніх людей, скаржачись їм на своїх близьких, що абсолютно неприйнятно — не дивно, що членам сім'ї це не подобається.

Терези

Терези, яких можна назвати головними мистецтвознавцями зодіакального кола, все життя перебувають у пошуках ідеалу. Їм здається, що нова зустріч приводить у їхнє життя саме таку людину, але чергове знайомство спростовує їхню впевненість, оскільки цей претендент на їхнє серце виявляється ще кращим, і так — без кінця.

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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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