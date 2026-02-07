ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які дивляться на всіх згори донизу

Презирливе ставлення до оточення — точніше, зарозумілість — річ ситуативна, і в різних ситуаціях може бути притаманна всім.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але є й ті, хто відчуває його частіше за інших, а отже, можна вважати його якістю — прямо скажемо, не найприємнішою — їхнього характеру.

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які дивляться на всіх згори донизу.

Лев

Леви, у підсвідомість яких «зашита» впевненість у власному високому походженні, сприймають оточення як людей, покликаних їм служити. Водночас вони доволі церемонно та ввічливо спілкуються з «обслуговчим персоналом», але суті справи це не змінює — вони витріщаються на них згори донизу.

Скорпіон

Скорпіони зневажають далеко не всіх — до значної частини свого оточення вони ставляться з повагою. Але якщо людина не хоче щось робити для того, щоб жити краще — навчатися, працювати, досягати професійних і кар’єрних висот — представники знака не вважають її рівнею.

Діва

Діви як представники найгидливішого знака зодіакального кола зневажають тих, хто не вписується в їхнє уявлення про охайність, — до того ж, найчастіше це стосується не фізичного, а морального її боку. З такими людьми вони, як правило, не церемоняться, скорочуючи спілкування з ними до можливого мінімуму.

Дата публікації
Кількість переглядів
994
