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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які емоційно виснажують свого партнера

Спілкування — особливо, якщо воно стосується найближчих людей — це завжди гра емоцій.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Вони можуть нести різну спрямованість, і негативні важливі у взаєминах з іншими людьми анітрохи не менше, ніж позитивні, оскільки допомагають отримати розрядку та «випустити пару». Але якщо у спілкуванні з близькими переважає негатив, він рано чи пізно призведе до каяття. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які емоційно вимотують свого партнера.

Діва

Діви ніколи не бувають задоволені своїм партером, про що не втомлюються йому повторювати. Водночас сам розмір «гріхів» не має жодного значення: будь-яку дрібницю представники знака можуть перетворити на проблему, за яку будуть довго і, що особливо неприємно, нудно вичитувати іншій людині.

Близнята

Близнята отруюють життя своїм близьким непостійністю: сьогодні вони говорять і роблять одне, а вже завтра перевертають усе з ніг на голову. До таких життєвих умов, що не дають відчути твердий ґрунт під ногами, пристосовуватись неможливо — недивно, що далеко не всі можуть з ними вжитися.

Водолій

Водолії, як правило, є джерелами позитивних емоцій, але проблема в тому, що їх надто багато, водночас вони буквально скидають їх на голови оточення як камінь з гори. Святкувати можна день, тиждень, місяць, але коли вам пропонують веселитися все життя, мимоволі хочеться, щоб вам дали спокій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
335
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