Астрологиня назвала знаки зодіаку, які «горять» на роботі

Але, треба визнати, що далеко не всі мріють жити, нічого не роблячи — є й ті, хто і дня не може провести в бездіяльності.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які «горять» на роботі.

Козоріг

Козороги ставлять професійну діяльність на перше місце у своєму житті, тож не дивно, що вони можуть днювати й ночувати на роботі. До того ж найважливіше для них — досягнення, якими можна пишатися, та кар’єрне зростання, а фінанси, хоч і на важливій, але все ж таки на другій, а то й третій позиції.

Лев

Леви буквально «горять» на роботі, особливо якщо вона дає їм можливість перебувати в центрі загальної уваги, отримуючи похвали з боку керівництва і слугуючи прикладом для колег і підлеглих. Ну, а якщо професійна мета, яку вони перед собою поставили, захоплює особисто їх, вони можуть працювати, не піднімаючи голови.

Риби

Риби — за всієї своєї мрійливості та удаваної відірваності від землі — насправді є одним із найпрацездатніших знаків зодіаку — особливо, якщо гроші, які вони отримають унаслідок своєї трудової діяльності, допоможуть їм посприяти у виконанні бажання — наприклад, придбати путівку до спекотних країн.

