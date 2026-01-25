- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які «горять» на роботі
Усім відома «мудрість» про те, що найкраща робота — та, за якої не потрібно працювати.
Але, треба визнати, що далеко не всі мріють жити, нічого не роблячи — є й ті, хто і дня не може провести в бездіяльності.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які «горять» на роботі.
Козоріг
Козороги ставлять професійну діяльність на перше місце у своєму житті, тож не дивно, що вони можуть днювати й ночувати на роботі. До того ж найважливіше для них — досягнення, якими можна пишатися, та кар’єрне зростання, а фінанси, хоч і на важливій, але все ж таки на другій, а то й третій позиції.
Лев
Леви буквально «горять» на роботі, особливо якщо вона дає їм можливість перебувати в центрі загальної уваги, отримуючи похвали з боку керівництва і слугуючи прикладом для колег і підлеглих. Ну, а якщо професійна мета, яку вони перед собою поставили, захоплює особисто їх, вони можуть працювати, не піднімаючи голови.
Риби
Риби — за всієї своєї мрійливості та удаваної відірваності від землі — насправді є одним із найпрацездатніших знаків зодіаку — особливо, якщо гроші, які вони отримають унаслідок своєї трудової діяльності, допоможуть їм посприяти у виконанні бажання — наприклад, придбати путівку до спекотних країн.
