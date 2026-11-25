Гороскоп від астрологині / © Credits

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Проте дослухатися до міркувань астрологів не завадить — вони можуть підказати щось дуже важливе, підтвердивши наш вибір або похитнувши впевненість у ньому.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ідеально сумісні з Овном.

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Лев

Львів та Овен — це буквально близнюки: вони настільки схожі одне на одного, що між ними практично не виникає розбіжностей, а це, мабуть, найважливіший фактор у стосунках двох партнерів. Це — союз двох однодумців, які, як зазвичай кажуть у таких випадках, у будь-якій ситуації дивляться в один бік.

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Терези

Терези та Овни на перший погляд можуть здатися абсолютно несумісними: одні — врівноважені, спокійні та навіть нерішучі, інші — запальні й імпульсивні. Але саме ця відмінність у поведінці та світогляді робить їхній союз міцним і взаємовигідним: Терези стримують Овнів та не дозволяють їм робити необдумані вчинки.

Водолій

Водолій та Овен — ідеальна пара в усьому, що стосується роботи над серйозними — насамперед творчими — проєктами. Від Водоліїв тут — креативність і геніальні задуми, а від Овнів — їхня пробивна сила: в таких випадках вони відіграють роль локомотивів, які рухають до мети будь-які — навіть найскладніші та найтрудомісткіші — задуми.

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