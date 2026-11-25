- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 304
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ідеально сумісні з Овном
Обираючи супутника життя, ми рідко звертаємося до гороскопів, віддаючи перевагу іншим — як нам здається — серйознішим чинникам.
Проте дослухатися до міркувань астрологів не завадить — вони можуть підказати щось дуже важливе, підтвердивши наш вибір або похитнувши впевненість у ньому.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ідеально сумісні з Овном.
Лев
Львів та Овен — це буквально близнюки: вони настільки схожі одне на одного, що між ними практично не виникає розбіжностей, а це, мабуть, найважливіший фактор у стосунках двох партнерів. Це — союз двох однодумців, які, як зазвичай кажуть у таких випадках, у будь-якій ситуації дивляться в один бік.
Терези
Терези та Овни на перший погляд можуть здатися абсолютно несумісними: одні — врівноважені, спокійні та навіть нерішучі, інші — запальні й імпульсивні. Але саме ця відмінність у поведінці та світогляді робить їхній союз міцним і взаємовигідним: Терези стримують Овнів та не дозволяють їм робити необдумані вчинки.
Водолій
Водолій та Овен — ідеальна пара в усьому, що стосується роботи над серйозними — насамперед творчими — проєктами. Від Водоліїв тут — креативність і геніальні задуми, а від Овнів — їхня пробивна сила: в таких випадках вони відіграють роль локомотивів, які рухають до мети будь-які — навіть найскладніші та найтрудомісткіші — задуми.
Читайте також:
Сонце у Стрільці від 22 листопада до 21 грудня 2026 року: що на нас чекає в цей період
Україна на порозі великого розквіту: три повернення Юпітера та новий 12-річний цикл
Марс, Юпітер і Південний вузол у Леві: які історичні сценарії можуть повторитися в листопаді 2026 року