Астрологиня назвала знаки зодіаку, які хочуть усіх контролювати

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Зміст Козоріг Скорпіон Телець

Ну, а поки ще ми не доросли — як у фізичному, так і моральному розумінні до розуміння, що робити можна, а що — не можна, нас контролюють батьки. Ставши самостійними, ми самі вирішуємо, як нам чинити в тому чи тому випадку, але поряд завжди знаходяться ті, хто хочемо ми того чи ні, бере на себе цю функцію. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які хочуть контролювати всіх.

Козоріг

Козороги впевнені, що вони краще за оточення — коханих, друзів, рідних — знають, як мають поводитися їхні близькі, і намагаються контролювати їхні вчинки, щоб вони не нашкодили самі собі. Не варто на них за це ображатись: по-перше, вони хочуть добра, а по-друге, справді знають, як зробити краще.

Скорпіон

Скорпіони як наймістичніший і найбільш провидцевий знак зодіаку завжди підсвідомо знають, чим завершиться та чи та життєва ситуація. У таких випадках іхнє завдання — не допустити негативного результату, що, на їхній погляд, найлегше зробити, обмеживши поле діяльності, тобто, взявши всі вчинки близьких під свій контроль.

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Телець

Тельці понад усі інтереси ставлять свої власні, але оскільки вони є головними власниками зодіакального кола, то вважають такими й ті, що стосуються близьких людей. Так, коханій людині вони й кроку не дадуть ступити без своєї, як вони її називають, опіки, і витримати такий контроль буває нестерпно.

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