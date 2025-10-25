Астрологиня назвала знаки зодіаку, які крадуть чужу енергію

Гороскоп / © Credits

Зрозуміло, вони не п’ють чужу кров у прямому сенсі цього слова, але після спілкування з ними нам стає не по собі: ми відчуваємо спустошення, втому і, як наслідок, зневіру.

Кожен із них домагається мети у свій спосіб, але результат, як то кажуть, очевидний. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які крадуть чужу енергію.

Діва

Діви мають досить неприємну якість — вони дуже високо цінують свої досягнення і ні в гріш не ставлять чужі. Представники знака знецінюють все, чого домоглися люди, які їх оточують, чим буквально вибивають ґрунт з-під їхніх ніг. Не дивно, що їхні співрозмовники втрачають віру в себе, а заразом і енергію.

Риби

Риби відчувають необхідність піклуватися про всіх, хто трапляється на їхньому життєвому шляху — від близьких до зовсім незнайомих. І якщо другі можуть якось уникнути пильної уваги представників знака, то перші часом не знають, куди від неї подітися. Внаслідок цього, своєю перманентною опікою вони дратують близьких.

Рак

Раки стомлюють усіх навколо роллю жертви, яку вони відіграють завжди й скрізь. Їхні жалі, вдихи, постійні скарги і, вже вибачте, скиглення допікають оточення так, як не в змозі «дістати» навіть найсильніші й найгучніші скандали. Тож не дивно, що близькі — і сторонні — втомлюються від їхньої поведінки, як від важкої роботи.

