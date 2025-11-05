- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які кроку не можуть ступити, не звірившись із гороскопом
Гороскопи ми зустрічаємо всюди: на всіх інтернет-сайтах і в телевізійних програмах.
І якщо одні з нас не звертають на прогнози, що містяться в них, абсолютно жодної уваги, то інші — уважно їх читають, вивчають і роблять важливі для себе висновки. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не можуть ступити, не звірившись із гороскопом.
Рак
Раки — не найвпевненіший у собі і самостійний в усіх сенсах знак зодіаку, через що вони постійно потребують сторонньої підтримки. Їм її дає оточення — і не завжди близькі люди, до яких вони часто звертаються по пораду, і — гороскопи, які підказують, як поводитися в тій чи іншій ситуації.
Водолій
Водолії — як люди креативні та творчі — на відміну від представників інших знаків, щиро вірять у те, що пишуть у гороскопах, оскільки вважають астрологію не лише наукою, а й мистецтвом. Вони із задоволенням читають кожен новий прогноз і знаходять там важливі для себе думки та пророцтва.
Близнята
Близнята, хоч би якими серйозними і розсудливими вони були, потребують гороскопів, оскільки вони допомагають їм ухвалювати рішення. У представників цього — двоїстого — знака з будь-якого приводу є дві рівноцінні думки, а гороскопи допомагають їм обирати одну — як їм здається, правильнішу.
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків
Місячний гороскоп на 3–9 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 3–9 листопада
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 3 до 9 листопада