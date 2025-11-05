ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які кроку не можуть ступити, не звірившись із гороскопом

Гороскопи ми зустрічаємо всюди: на всіх інтернет-сайтах і в телевізійних програмах.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І якщо одні з нас не звертають на прогнози, що містяться в них, абсолютно жодної уваги, то інші — уважно їх читають, вивчають і роблять важливі для себе висновки. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не можуть ступити, не звірившись із гороскопом.

Рак

Раки — не найвпевненіший у собі і самостійний в усіх сенсах знак зодіаку, через що вони постійно потребують сторонньої підтримки. Їм її дає оточення — і не завжди близькі люди, до яких вони часто звертаються по пораду, і — гороскопи, які підказують, як поводитися в тій чи іншій ситуації.

Водолій

Водолії — як люди креативні та творчі — на відміну від представників інших знаків, щиро вірять у те, що пишуть у гороскопах, оскільки вважають астрологію не лише наукою, а й мистецтвом. Вони із задоволенням читають кожен новий прогноз і знаходять там важливі для себе думки та пророцтва.

Близнята

Близнята, хоч би якими серйозними і розсудливими вони були, потребують гороскопів, оскільки вони допомагають їм ухвалювати рішення. У представників цього — двоїстого — знака з будь-якого приводу є дві рівноцінні думки, а гороскопи допомагають їм обирати одну — як їм здається, правильнішу.

