Астрологиня назвала знаки зодіаку, які легко розбивають чужі серця

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Зміст Овен Терези Скорпіон

Але дуже часто замість позитивних емоцій ми отримуємо негативні, набуваючи досвіду, який заважає нам у всіх наступних взаєминах. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко розбивають чужі серця.

Овен

Овни не можуть довго захоплюватися одним і тим самим, і особисте життя в цьому сенсі — не виняток: коли захоплення іншою людиною минає, вони легко — і без усякого сорому — її кидають, а той факт, що партнери з цим категорично незгодні, для них жодного значення не має.

Терези

Терези, прагнучи зробити приємне людині, якій вони симпатизують, можуть наполегливо освідчуватися в коханні і говорити компліменти, змушуючи її вірити в те, що вона справді важлива для них. Але їхнє перемикання на інший об'єкт стає причиною серйозного розчарування.

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Скорпіон

Скорпіонам для того, щоб розбити чуже серце, зовсім необов'язково когось зраджувати чи, не дай Боже, кидати. Навпаки, перебуваючи у стосунках, вони можуть створити партнерам таке напруження пристрастей, «кидаючи» його з холоду в жар і назад, що ті втечуть від них самі.

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