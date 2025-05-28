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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які легко розбивають чужі серця

Як правило, від спілкування з коханими людьми ми чекаємо на радість і душевний спокій — щастя, загалом.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але дуже часто замість позитивних емоцій ми отримуємо негативні, набуваючи досвіду, який заважає нам у всіх наступних взаєминах. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко розбивають чужі серця.

Овен

Овни не можуть довго захоплюватися одним і тим самим, і особисте життя в цьому сенсі — не виняток: коли захоплення іншою людиною минає, вони легко — і без усякого сорому — її кидають, а той факт, що партнери з цим категорично незгодні, для них жодного значення не має.

Терези

Терези, прагнучи зробити приємне людині, якій вони симпатизують, можуть наполегливо освідчуватися в коханні і говорити компліменти, змушуючи її вірити в те, що вона справді важлива для них. Але їхнє перемикання на інший об'єкт стає причиною серйозного розчарування.

Скорпіон

Скорпіонам для того, щоб розбити чуже серце, зовсім необов'язково когось зраджувати чи, не дай Боже, кидати. Навпаки, перебуваючи у стосунках, вони можуть створити партнерам таке напруження пристрастей, «кидаючи» його з холоду в жар і назад, що ті втечуть від них самі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
263
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