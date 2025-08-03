Астролог назвав знаки Зодіаку, які легко відпускають дітей у доросле життя

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Козеріг Лев Скорпіон

Одні роблять це легко, сприймаючи таку необхідність як належне, а інші готові тримати при собі своїх нащадків аж до досягнення ними пенсійного віку. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які легко відпускають дітей у доросле життя.

Козеріг

Козероги - суворі батьки: вони дуже люблять своїх дітей, але водночас намагаються не демонструвати їм свого доброго ставлення, щоб не розпестити - на думку представників знака, таке ставлення завадить їм у майбутньому. Відпускати від себе дорослих дітей їм дуже важко, але вони розуміють, що так буде краще.

Лев

Леви - персони егоцентричні, вони ледве миряться з тим, що хтось поруч із ними посідає таке саме важливе місце, навіть якщо йдеться про їхніх власних дітей. Тому, щойно ті досягають прийнятного - на погляд представників знака - віку, тобто можуть працювати й жити окремо, вони відокремлюють їх від себе.

Реклама

Скорпіон

Скорпіони - вважають - і абсолютно справедливо це роблять, що у них своє життя, а у їхніх дітей - своє, і змішувати їх між собою не варто. В результаті, їхні діти, яких вони відпускають у доросле життя навіть раніше, ніж це годиться, швидко отримують не матусиних синочків і доньок, а людей, які вже відбулися у всіх відношеннях.

Читайте також: