Астролог назвав знаки Зодіаку, які люблять біг

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Зміст Овен Скорпіон Близнюки

А, значить, залишилися тільки найвідданіші шанувальники цього виду спорту, які займатимуться ним у будь-яких умовах та за будь-якої погоди. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які люблять бігати.

Овен

Овен — один із найенергійніших видів спорту, тому вони ведуть активний спосіб життя у всьому, і спорт також обирають відповідний. Більше того, пробігши енну кількість кілометрів, яку у кожного представника знака своє, вони відчувають не втому, а навпаки — приплив сил.

Скорпіон

Для Скорпіонів біг — найкраща сублімація негативу, який отруює життя — як їм, так і тим, хто поруч. Ранкова пробіжка в швидкому темпі дозволяє їм позбутися частини енергії, яка — інакше, була б спрямована проти людей, що їх оточують.

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Близнюки

Для Близнюків біг — один із способів покрасуватися в очах оточуючих людей, причому до уваги йдуть не тільки знайомі, а й незнайомі — наприклад, випадкові перехожі. Влаштовує їх і той факт, що біг, за винятком спортивної форми, не вимагає фінансових вкладень.

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