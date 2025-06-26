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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Астролог назвав знаки Зодіаку, які люблять біг

Біг – як вранці, так і в будь-який інший час дня – перестав бути даниною моді, тому людей, які їм займаються, поменшало.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А, значить, залишилися тільки найвідданіші шанувальники цього виду спорту, які займатимуться ним у будь-яких умовах та за будь-якої погоди. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які люблять бігати.

Овен

Овен — один із найенергійніших видів спорту, тому вони ведуть активний спосіб життя у всьому, і спорт також обирають відповідний. Більше того, пробігши енну кількість кілометрів, яку у кожного представника знака своє, вони відчувають не втому, а навпаки — приплив сил.

Скорпіон

Для Скорпіонів біг — найкраща сублімація негативу, який отруює життя — як їм, так і тим, хто поруч. Ранкова пробіжка в швидкому темпі дозволяє їм позбутися частини енергії, яка — інакше, була б спрямована проти людей, що їх оточують.

Близнюки

Для Близнюків біг — один із способів покрасуватися в очах оточуючих людей, причому до уваги йдуть не тільки знайомі, а й незнайомі — наприклад, випадкові перехожі. Влаштовує їх і той факт, що біг, за винятком спортивної форми, не вимагає фінансових вкладень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
42
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