- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 247
- Час на прочитання
- 1 хв
Астролог назвав знаки Зодіаку, які люблять дивитися мелодрами
Різноманітність жанрів дозволяє кожному з нас знайти щось своє у літературі, театрі, кіно та, звичайно ж, серіалах.
Одні люблять детективи, інші трилери, треті бойовики, але, мабуть, найчисленніша аудиторія в історій «про кохання». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які люблять дивитися мелодрами.
Риби
Риби найулюбленіший і водночас мрійливий знак Зодіаку, а мелодрами дають їм можливість насолодитися і тим, і іншим. Історія стосунків у таких фільмах та серіалах, як правило, яскраві та не завжди реальні, а це саме те, що потрібно представникам знаку.
Рак
Раки – найсентиментальніший знак Зодіаку, але при цьому їхня відданість сім'ї не дозволяє їм вести бурхливе особисте життя – як правило, це вірні чоловіки та дружини. Натомість мелодраматичні серіали дозволяють їм випробувати всю гаму емоцій, якої вони позбавлені життя.
Стрілець
Стрільці схильні ідеалізувати як окремо взятих людей та стосунки з ними, так і життя загалом. На жаль, події, що відбуваються з ними, часто розбиваю їх ілюзії вщент, у той час як любовному романі або мелодраматичному серіалі все складається так, як їм би хотілося.
Читайте також: