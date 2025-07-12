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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

Астролог назвав знаки Зодіаку, які люблять дивитися мелодрами

Різноманітність жанрів дозволяє кожному з нас знайти щось своє у літературі, театрі, кіно та, звичайно ж, серіалах.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одні люблять детективи, інші трилери, треті бойовики, але, мабуть, найчисленніша аудиторія в історій «про кохання». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які люблять дивитися мелодрами.

Риби

Риби найулюбленіший і водночас мрійливий знак Зодіаку, а мелодрами дають їм можливість насолодитися і тим, і іншим. Історія стосунків у таких фільмах та серіалах, як правило, яскраві та не завжди реальні, а це саме те, що потрібно представникам знаку.

Рак

Раки – найсентиментальніший знак Зодіаку, але при цьому їхня відданість сім'ї не дозволяє їм вести бурхливе особисте життя – як правило, це вірні чоловіки та дружини. Натомість мелодраматичні серіали дозволяють їм випробувати всю гаму емоцій, якої вони позбавлені життя.

Стрілець

Стрільці схильні ідеалізувати як окремо взятих людей та стосунки з ними, так і життя загалом. На жаль, події, що відбуваються з ними, часто розбиваю їх ілюзії вщент, у той час як любовному романі або мелодраматичному серіалі все складається так, як їм би хотілося.

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Дата публікації
Кількість переглядів
247
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