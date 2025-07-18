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Зміст Терези Діва Рак

Але є серед поціновувачів кінематографа і ті, кого якість сучасних стрічок і мильних опер з різних причин категорично не влаштовує — вони люблять ритися в Інтернеті, шукаючи там справжні раритети. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять дивитися старі — чорно-білі, а іноді й німі — фільми.

Терези

Терези — відомі естети, тому не дивно, що сучасна кінопродукція — за рідкісним винятком — здається їм підробкою, негідною їхньої уваги, адже тут усе робиться поспіхом. Зовсім інша справа — старі чорно-білі фільми, кожен кадр яких — витвір мистецтва.

Діва

Діви — особливо ті з них, хто претендує на звання інтелектуалів, завжди використовують момент для того, щоб відмітити: вони віддають перевагу фільмам, знятим режисерами французької чи італійської нової хвилі, що зовсім не заважає їм дивитися сучасні блокбастери.

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Рак

Раки не претендують на естетизм і пов'язаний із ним снобізм, вони не приховують того, що цінують старі кінофільми, тому що ті нагадують про молодість. Водночас чим дорослішими стають самі представники знака, тим далі віддаляються у часі стрічки, які вони готові дивитися хоч сто разів.

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