Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять екстравагантно одягатися

Але на наших вулицях цілком можна зустріти панянок, які справляють на оточення незабутнє враження — їхнє вбрання настільки зухвале, що просто неможливо не озирнутися і не подивитися їм услід. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять екстравагантно одягатися.

Водолій

Водолії далеко не завжди одягаються екстравагантно — часто представниці знака мають такий вигляд, нібито зійшли з фотографії з модного інтернет-сайту. Але якщо вони вирішать продемонструвати «творчий» підхід до свого образу, чалма на голові та сукня з різновеликим подолом — найскромніше, що вони можуть вдягнути.

Лев

Леви, як правило, мають гарний смак, але їх підводить пристрасть до показної розкоші — вони так люблять, щоб усе, що на них одягнуто, було «дорого-багато», що втрачають почуття міри. Тому, якщо ви зустрінете на вулиці панянку, що нагадує новорічну ялинку, всю в блискітках і стразах, можете не сумніватися: перед вами представниця саме цього знака.

Риби

Риби — наймрійливіший і найромантичніший знак зодіаку, не дивно, що і стилю в одязі вони надають перевагу відповідному: легким, напівпрозорим тканинам, легким силуетам, ніжним пастельним відтінкам. Ось тільки, бажаючи посилити враження, вони перевантажують свій образ кількістю деталей, через що, на жаль, мають безглуздий вигляд.