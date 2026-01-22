ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять ходити в гості без запрошення

Важко знайти людину, яка не любила б ходити в гості або приймати їх — з гостями в домі завжди веселіше, ніж без них.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але тільки в тому разі, якщо ми хочемо бачити цих людей у своєму домі і, що особливо важливо, запрошувати їх, інакше такий візит нічого, крім незручностей і, як наслідок, неприємних емоцій, не принесе.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять ходити в гості без попередження.

Овен

Овни — і в цьому є неабияка частка істини — вважаються найбезцеремоннішим знаком зодіаку, представники якого можуть вдертися до чужого дому не лише без запрошення, а й без попередження. Водночас треба визнати, що злого наміру в їхніх вчинках немає — вони просто не думають про те, що можуть завдати господарям незручностей.

Рак

Раки приходять у гості без запрошення, керуючись винятково благими намірами. Так, вони можуть сказати, що випадково проходили повз і просто «вирішили провідати», або забігли на хвилинку, щоб передати свіжоспечений пиріг, а те, що в господарів на цей час могли бути інші плани, їм, зазвичай, і на думку не спадає.

Риби

Риби завжди знайдуть виправдання тому, що заявилися до чужого дому без запрошення, але виправдовують вони своє вторгнення власними складними життєвими обставинами: у них усе погано — як у житті, так і на душі, тож вони потребують жалю та співчуття. А хто, як не родич чи подруга, до якої вони вдерлися, може її надати?

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie