Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять мріяти

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Зміст Риби Близнята Терези

Незважаючи на це, багато хто з нас вважає, що мрії — це марна трата часу, а свої щастя та добробут потрібно будувати власними руками. Але є й ті, хто любить, як казали наші шкільні вчителі, витати у хмарах, малюючи в уяві картини того, що вони хотіли б отримати у реальному житті. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять мріяти.

Риби

Риб з повним правом можна назвати головними мрійниками зодіаку — для них це заняття є обов’язковим та щоденним. Найчастіше їхні мрії стосуються особистого життя, але будь-які інші життєві царини вони своєю увагою не обділяють. Іноді представники знака так далеко йдуть до «країни мрій», що не одразу можуть повернутися назад.

Близнята

Близнята — люди вразливі та сентиментальні, тому їх не завжди тішить навколишня дійсність, від якої вони тікають у світ мрій. Там представники знака почуваються комфортно і затишно, але рано чи пізно доводиться повертатися назад, і вони не мають нічого проти цього — все залежить від їхнього настрою.

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Терези

Терезам, що є аматорами і поціновувачами всього красивого і витонченого, мрії, в які вони «пірнають» час від часу, допомагають робити навколишній простір ще прекраснішим. Саме в таких «подорожах» до світу мрій вони надихаються ідеями, як облаштувати своє життя загалом і свій побут зокрема.

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