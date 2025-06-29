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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які обожнюють наводити лад
Наводити лад у навколишньому просторі — передусім своєму житлі — іноді доводиться всім.
Хтось робить це рідше, а хтось частіше, проте є серед нас і ті, хто не мислить свого існування без щоденних домашніх клопотів, насамперед прання і прибирання. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які обожнюють наводити лад.
Телець
Тельці, які обожнюють комфорт у всьому, не можуть жити в безладі та відпочивати у приміщенні, яке не відмито до блиску. Тому повернувшись додому з відрядження чи подорожі, вони насамперед беруться за ганчірку і швабру, і лише потім — інколи без сил — падають на ліжко.
Рак
Раки, як ми знаємо, сімейний знак, і порядок вони вважають однією з головних умов щасливого особистого життя. Саме тому вони готові годинами — ба навіть днями — працювати на ниві домашнього господарства, не вважаючи це заняття важким обов’язком — навпаки, отримуючи від нього задоволення.
Діва
Діви — головні перфекціоністи зодіакального кола, яких може довести до істерики навіть невелика пилинка, а розкидані речі чи немитий посуд — і поготів. При цьому вони люблять не лише результат, а й сам процес прибирання: він для них — своєрідна медитація.
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